МИД ФРГ: решение о закрытии московского бюро Deutsche Welle осложняет германо-российские отношения

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3 февраля 2022, 22:12 Источник: "Интерфакс"

Deutsche Welle, MARC JOHN/globallook.com

Решение российских властей о запрете вещания телерадиокомпании Deutsche Welle на территории РФ и закрытии ее бюро в Москве осложняет отношения между странами, заявили в четверг в МИД ФРГ.

«Меры, которые российское правительство объявило сегодня против Deutsche Welle, являются новым осложнением германо-российских отношений», - приводит слова представителя министерства «Интерфакс».

В немецком внешнеполитическом ведомстве также заявили, что сравнение Deutsche Welle и RT DE некорректно.

«Мы четко отвергаем сравнение между Deutsche Welle и вещателем RT DE. Deutsche Welle действует как независимая медиаорганизация, сотрудники которой уже годы работают в России внештатными журналистами на основе местных законов и с соответствующим разрешением. RT DE сейчас вещает без лицензии и не запрашивало разрешения, поскольку для распространения телерадиопрограмм необходимо получать разрешение», - заявили в министерстве.

Ранее в четверг МИД РФ сообщил о запрете вещания Deutsche Welle в РФ и закрытии ее корпункта в рамках «ответных мер на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE».

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