Аргументы Недели Политика 13+

МИД ФРГ: решение о закрытии московского бюро Deutsche Welle осложняет германо-российские отношения

, 22:12 Источник: "Интерфакс"

МИД ФРГ: решение о закрытии московского бюро Deutsche Welle осложняет германо-российские отношения
Deutsche Welle, MARC JOHN/globallook.com

Решение российских властей о запрете вещания телерадиокомпании Deutsche Welle на территории РФ и закрытии ее бюро в Москве осложняет отношения между странами, заявили в четверг в МИД ФРГ.

«Меры, которые российское правительство объявило сегодня против Deutsche Welle, являются новым осложнением германо-российских отношений», - приводит слова представителя министерства «Интерфакс».

В немецком внешнеполитическом ведомстве также заявили, что сравнение Deutsche Welle и RT DE некорректно.

«Мы четко отвергаем сравнение между Deutsche Welle и вещателем RT DE. Deutsche Welle действует как независимая медиаорганизация, сотрудники которой уже годы работают в России внештатными журналистами на основе местных законов и с соответствующим разрешением. RT DE сейчас вещает без лицензии и не запрашивало разрешения, поскольку для распространения телерадиопрограмм необходимо получать разрешение», - заявили в министерстве.

Ранее в четверг МИД РФ сообщил о запрете вещания Deutsche Welle в РФ и закрытии ее корпункта в рамках «ответных мер на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Борис Джонсон пообещал, что санкции против России введутся «автоматически» и без дискуссий в случае ее «вторжения» на Украину

Борис Джонсон пообещал, что санкции против России введутся «автоматически» и без дискуссий в случае ее «вторжения» на Украину

Пакет санкций, подготовленный Великобританией на случай «вторжения» России на Украину, будет введен без дополнительных обсуждений, по сути, «автоматически», если нападение начнется, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество