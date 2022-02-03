Министр по делам СМИ ФРГ Клаудиа Рот: решение о запрете Deutsche Welle в России - неприемлемо

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3 февраля 2022, 20:16 Источник: РИА Новости

Клаудиа Рот, Tom Weller/globallook.com

Решение властей РФ о запрете вещания в России немецкой компании Deutsche Welle — сугубо политическое. Подобные меры по отношению к СМИ абсолютно неприемлемы. Об этом заявила госминистр Германии по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот.

Она сказала, что ситуация с запрещением вещания в ФРГ российского телеканала RT DE кардинально отличается от той, в которую попала Deutsche Welle. По ее словам, канал RT DE вещал на территории Германии без лицензии и за получением лицензии в управление по делам СМИ не обращался.

«На этом основании земельное управление по делам СМИ приняло решение [о запрете вещания]. Это совершенно иная ситуация, чем у DW, у которой сейчас отзывают лицензию», - заявила Рот.

Она призвала Москву «не использовать проблемы с лицензированием телеканала RT для политической реакции» и сказала о необходимости «четких шагов по деэскалации».

Ранее сегодня Мид РФ опубликовал перечень ответных меры в отношении германских СМИ, действующих на территории Российской Федерации, в связи с запретом вещания телеканала RT DE в Германии.

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