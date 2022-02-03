Путин поедет вместе с президентом Аргентины на открытие Олимпиады в Пекине

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3 февраля 2022, 14:45 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что поедет на зимние Олимпийские игры в Пекине вместе с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Церемония открытия начнется 4 февраля в 15.00 (мск).

Путин и Фернандес встретились в Кремле. Президенты перед началом переговоров обменялись рукопожатиями, беседа проходит без дополнительной социальной дистанции.

Аргентинский лидер сделал прививку «Спутником V» и доверяет препарату. Фернандес намерен обсудить с Путиным сотрудничество в сфере вакцинации от коронавируса, инвестиции и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Также президенты планируют оценить состояние российско-аргентинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, перспективы его дальнейшего развития.

Ранее сообщалось, что в ходе двухсторонней встречи Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров затрагивали темы, связанные с работой правоохранительных органов.

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