Песков рассказал, что Путин и Кадыров обсудили темы, связанные с работой правоохранителей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе двухсторонней встречи затрагивали темы, связанные с работой правоохранительных органов.
«Помимо всего прочего, затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов»,- высказал официальный представитель Кремля.
Также Песков не согласен с мнением, что в Чеченской Республике ситуация вышла из-под контроля. Он не считает, что все, что происходит в регионе, происходит с ведома федерального центра. Пресс-секретарь добавил, что Путин в ежедневном контакте находится с руководителями силовых ведомств.
Ранее в пресс-службе Кадырова раскрыли подробности встречи с Путиным в Москве.
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