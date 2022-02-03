В пресс-службе Кадырова раскрыли подробности встречи с Путиным в Москве

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3 февраля 2022, 07:35

Владимир Путин и Рамзан Кадыров, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в пресс-службе лидера республики.

В ходе переговоров Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чечне, а также отметил, что благодаря эффективным мерам, принимаемым под руководством Путина, республике удается сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

«По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост – увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объем инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 миллиарда рублей. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 миллиард рублей с созданием 11 тысяч рабочих мест»,- рассказал политик.

Кадыров уточнил, что безработица в регионе сократилась до 8%, с 2014 года уровень дотационности бюджета республики снизился более чем на 27% (с 69,6% до 42,4%). Он добавил, что в Чечне успешно реализуются нацпроекты, в частности, «Чистая линия» и «Чистая страна».

Ранее сообщалось, что в рамках телефонной беседы Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласились, что ухудшение ситуации на границе с Украиной не отвечает ничьим интересам.

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