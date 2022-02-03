Поклонская назвала своей задачей в Россотрудничестве работу по защите прав россиян за рубежом

Аргументы Недели → Политика 13+

3 февраля 2022, 10:47 Источник: РИА Новости

Наталья Поклонская, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская рассказала о своем назначении на пост заместителя главы Россотрудничества. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ, в котором содержится информация о назначении Натальи Поклонской на должность заместителя руководителя Россотрудничества, был опубликован вечером в среду, 2 февраля.

«Вижу в Россотрудничестве своей задачей выполнение поставленных руководством целей, а также работу по защите прав соотечественников за рубежом»,- поделилась депутат Госдумы VII созыва.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости