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Поклонская назвала своей задачей в Россотрудничестве работу по защите прав россиян за рубежом

, 10:47 Источник: РИА Новости

Поклонская назвала своей задачей в Россотрудничестве работу по защите прав россиян за рубежом
Наталья Поклонская, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская рассказала о своем назначении на пост заместителя главы Россотрудничества. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ, в котором содержится информация о назначении Натальи Поклонской на должность заместителя руководителя Россотрудничества, был опубликован вечером в среду, 2 февраля.

«Вижу в Россотрудничестве своей задачей выполнение поставленных руководством целей, а также работу по защите прав соотечественников за рубежом»,- поделилась депутат Госдумы VII созыва.

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