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Путин назначил Поклонскую заместителем руководителя Россотрудничества

, 22:23 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Путин назначил Поклонскую заместителем руководителя Россотрудничества
Наталья Поклонская, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).

Документ, в котором содержится информация о назначении Натальи Поклонской на должность заместителя руководителя Россотрудничества, был опубликован вечером в среду, 2 февраля,на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом президент Российской Федерации освободил Поклонскую от обязанностей посла страны в Кабо-Верде.

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