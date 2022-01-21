Поклонская может стать замглавы Россотрудничества

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21 января 2022, 11:51 Источник: РИА Новости

Наталья Поклонская, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что бывший депутат Государственной Думы Наталья Поклонская займет должность заместителя главы Россотрудничества.

«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается»,- уточнил собеседник.

При этом экс-депутат заявила, что пока преждевременно комментировать вопрос о назначении на новый пост.

«Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству»,- отметила Поклонская.

Ранее Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, рассказала, что ее планы по вступлению в должность отменились «по личным обстоятельствам». В МИД РФ эту информацию подтвердили.

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