Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде из-за «личных обстоятельств»

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19 января 2022, 12:44 Источник: ТАСС

Наталья Поклонская, Kremlin Pool/globallook.com

Бывший прокурор Крыма и депутат Государственной думы Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, сообщила, что ее планы по вступлению в должность отменились «по личным обстоятельствам». Об этом она сообщила ТАСС.

«Изменились личные обстоятельства, - заявила она. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству».

В МИД подтвердили эту информацию. «У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится», - сообщили там.

В своем телеграм-канале Поклонская также прокомментировала активно обсуждаемые в соцсетях посты о том, что она, получив назначение на дипломатическую службу, получила некие привилегии.

«Отвечая на вопросы некоторых блогеров, которые считают себя расследователями коррупционных скандалов, по поводу моего "необоснованного" пользования статусом посла, не приступив к выполнению обязанностей, имеется в виду получение зарплаты, стажа дипломатической службы, статуса моей должности, охраны, машины, скажу, что все эти волнения напрасны, не пользуюсь. Потому что вышеперечисленные блага получают после вступления в должность в установленном порядке».

Поклонская была назначена на должность посла в Кабо-Верде указом Владимира Путина от 13 октября.

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