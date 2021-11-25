Наталья Поклонская пообещала сообщить об отъезде в Кабо-Верде

Аргументы Недели → Общество 13+

25 ноября 2021, 16:58 Источник: РИА Новости

Наталья Поклонская, фото: vk.com/poklonskaya_nv

Бывший депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская пообещала сообщить об отъезде на дипломатическую службу в Кабо-Верде. Президент РФ Владимир Путин в октябре назначил Поклонскую дипломатическим представителем России в Кабо-Верде, в островное государство, находящееся в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.

Поклонская планировала переехать туда до середины ноября. Но до сих пор она находится в России. Наталья Поклонская рассказала, почему еще не отбыла к месту новой работы: "Связано это с тем, что МИД России еще проводит необходимые процедуры касательно моего трудоустройства".

Комментируя публикации в некоторых Telegram-каналах о том, что, находясь в России, регулярно получает деньги за работу дипломата, бывший парламентарий сообщила: "По поводу переживаний отдельных лиц о начислении мне "зазря" зарплаты — поясняю, что с момента окончания срока полномочий депутата Госдумы зарплату не получаю".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости