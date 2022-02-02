Официальный представитель правительства ФРГ Хебештрайт заявил, что принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня

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2 февраля 2022, 19:14 Источник: РИА "Новости"

бундестаг, pixabay.com

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что страны могут свободно выбирать, в какие вступать союзы, однако принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Накануне президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил, что власти Украины преследуют цель вернуть Крым, в частности, "военным путем". Глава РФ задался вопросом, не придется ли Москве "воевать с блоком НАТО", если Украина станет членом альянса и начнет подобные операции.

Штеффен Хебештрайт, комментируя слова Владимира Путина, отметил, что каждое государство имеет право просить членства в оборонительном союзе, однако, напомнил, что федеральный канцлер Олаф Шольц десять дней назад подчеркнул – в настоящий момент принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

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