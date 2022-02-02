Представитель Пентагона Кирби заявил, что США отправят войска в Румынию, Польшу и Германию

Представитель Пентагона Джон Кирби в рамках брифинга в среду, 2 февраля, заявил, что Соединенные Штаты Америки вскоре отправят дополнительные силы на территории Румынии, Польши и Германии.
Джон Кирби в рамках общения с журналистами сегодня подчеркнул, что американские военнослужащие направляются в регион "не навсегда". Представитель оборонного ведомства, однако, не уточнил, как долго силы будут находиться в вышеуказанных странах.
Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис выступил за наращивание военного присутствия Североатлантического альянса, Соединенных Штатов Америки и других союзников в регионе Черного моря.
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