Президент Румынии Йоханнис выступил за наращивание присутствия НАТО в регионе Черного моря

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2 февраля 2022, 18:08 Источник: ТАСС

флаг Румынии, pixabay.com

Президент Румынии Клаус Йоханнис в среду, 2 февраля, выступил за наращивание военного присутствия Североатлантического альянса, Соединенных Штатов Америки и других союзников в регионе Черного моря.

Клаус Йоханнис в ходе посещения базы ВВС имени генерала Эманоила Ионеску в Кымпия-Турзий подчеркнул, что наступил "крайне напряженный период" – увеличились риски и угрозы региональной, европейской и евроатлантической безопасности, в частности, безопасности Румынии.

По мнению румынского президента, на этом фоне необходимо более значительное присутствие НАТО, США и прочих союзников в черноморском регионе.

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