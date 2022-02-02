Президент Румынии Йоханнис выступил за наращивание присутствия НАТО в регионе Черного моря

Президент Румынии Клаус Йоханнис в среду, 2 февраля, выступил за наращивание военного присутствия Североатлантического альянса, Соединенных Штатов Америки и других союзников в регионе Черного моря.
Клаус Йоханнис в ходе посещения базы ВВС имени генерала Эманоила Ионеску в Кымпия-Турзий подчеркнул, что наступил "крайне напряженный период" – увеличились риски и угрозы региональной, европейской и евроатлантической безопасности, в частности, безопасности Румынии.
По мнению румынского президента, на этом фоне необходимо более значительное присутствие НАТО, США и прочих союзников в черноморском регионе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.