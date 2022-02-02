Политолог Дмитрий Орешкин: у России не должно быть права вето на вступление Украины в НАТО

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2 февраля 2022, 17:20 Источник: Общественная служба новостей

Флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

Разочарование руководства России ответами США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности объясняется тем, что позиции сторон существенно расходятся в вопросе понимания защиты сфер влияния. Такое мнение в эфире Общественной службы новостей высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

По его мнению, Россияне не должна обладать правом вето на вступление или не вступление в НАТО суверенной страны.

«Это дело НАТО и дело этой суверенной страны. Здесь совершенно очевидный конфликт, который на политологическом языке называется защитой зоны влияния. Россия считает Украину частью своей зоной влияния, но забыла при этом спросить мнение самой суверенной страны под названием Украина. Владимир Путин считает Украину "недогосударством", а Украина считает себя суверенным государством, у которой откусили кусок территории», — считает Орешкин.

Во вторник в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что США И НАТО в своем ответе на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы.

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