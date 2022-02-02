Мировое правительство всё-таки существует, но оно состоит не из президентов и премьеров

Аргументы Недели → Политика 13+

2 февраля 2022, 13:41

Среди политологов и конспирологов, наверное, нет более глобальной и интригующей загадки, чем понятие «мирового правительства» и «глубинного государства» – Deep State (DS). Кто-то напрочь отрицает его существование, объясняя это якобы существующей «мировой теорией заговора». А кто-то интуитивно или на основе многочисленных странных фактов ощущает присутствие в международной политической повестке некоей невидимой «мягкой силы», проводящей очень жёсткие политические решения.



Ошибочно определять «глубинное государство» лишь как кучку «серых кардиналов», втихаря обделывающих свои дела в тиши кабинетов за плотными шторами. На самом деле в международном сообществе давно существует разветвлённая наднациональная система власти, преследующая исключительные цели своих членов, игнорирующая общепринятое право, национальный суверенитет и имеющая возможность прямо влиять на ход развития отдельных стран, регионов и человечества в целом.



В математике матрица расшифровывается как таблица, в которую вписаны отдельные элементы. Решение в них находят с помощью матричных уравнений. Эта аналогия наиболее полно отражает структуру глубинного государства. У DS нет единого управляющего центра, а есть жёстко структурированная система элементов, отвечающих за чётко очерченный набор организационных и исполнительных действий. Функционально они ранжированы по идеологическим, аналитическим, управленческим задачам и механизмам влияния.



При этом DS в свете его видения путей развития человечества определяет три главные цели: глобальный контроль власти во всех регионах планеты; глобальный контроль над ресурсами; резкое снижение рождаемости во всех странах и радикальное сокращение человеческой популяции до 1, 5–2 млрд человек.



И вот какие инструменты оно использует для достижения мирового господства: политическое, экономическое и военное подчинение мира; провоцирование внешних и внутренних конфликтов; манипуляция массовым сознанием в масштабе планеты; снижение уровня образованности населения; трансформация сложившихся форм человеческого сообщества и кодексов поведения в раздробленные конфликтующие группы населения с делением на меньшинства, с развитием гендерных, расовых и других противоречий. Другими словами, это реализация принципа из Древнего Рима: «Разделяй и властвуй»; приведение к модели: «государство – это корпорация» с последующим разрушением нынешней системы национально ориентированных государств, с ликвидацией госграниц и любых форм национальной независимости.



Не надо думать, что в глубинное государство напрямую входят президенты США, Франции, канцлер Германии, премьеры Великобритании, Японии и руководители других развитых стран. Их туда иногда приглашают для бесед и указаний. Ведь все они – сменяемые персонажи, которые реализуют определённые задачи в отпущенный им период времени. То есть это исполнители чужой воли с обязательствами перед своими избирателями. Но кто на самом деле формирует эту волю? Это ряд закрытых для посторонней публики «клубов по интересам», где собирается мировая финансовая, политическая и интеллектуальная элита. По крайней мере они сами себя так называют.



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