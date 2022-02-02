Дмитрий Песков: «В будущем мы можем столкнуться с тем, что член НАТО Украина может напасть на Российскую Федерацию»

Украина считает возможным нападение на Россию. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента России Владимира Путина по гарантиям безопасности, сделанное им во вторник во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Он обозначил три важных посыла в заявлении президента.
Первый заключается в том, что в Запад в свое время обманул Россию, когда обещал, что силы НАТО не будут расширяться на восток. «Президент образно сказал, что, по сути, нас просто кинули», - сказал Песков.
Второй посыл — то, что в стратегии национальной безопасности Украины напрямую допускается применение силы для возвращения территорий.
«То есть доктринально Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым. И в этом случае эвентуально, гипотетически в будущем, обозримом или далеком, мы можем столкнуться, когда член НАТО Украина может напасть на Российскую Федерацию <...> Тогда мы столкнемся с угрозой войны России и блока НАТО», - заявил Песков.
Наконец, третьим важным посылом пресс-секретарь президента назвал оценку Путиным политики открытых дверей НАТО.
«Тезис об этом нигде не зафиксирован, такого тезиса доктринально нет. В статье 10 устава [НАТО] говорится о том, что могут приниматься новые члены, но про открытые двери нигде не говорится. Это тоже очень важно всем напомнить», - сказал представитель Кремля.
При этом Песков подчеркнул, что президент со «сдержанным оптимизмом» и «надеждой» говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности путем дипломатических переговоров
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