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Путин заявил, что НАТО «кинула» Россию в обещании не расширяться на восток

, 23:00 Источник: РИА Новости

Путин заявил, что НАТО «кинула» Россию в обещании не расширяться на восток
фото: сайт НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО обманула Москву, пообещав после распада СССР не продвигать инфраструктуру на восток. Глава государства добавил, что сейчас в альянс входят страны Прибалтики, Польша и Румыния.

«Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули»,- высказал политик в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин отметил, что в документах НАТО нигде не закреплена политика «открытых дверей». По словам российского лидера, в статье 10 договора 1949 года о создании альянса написано, что организации «по согласованию со всеми участниками и странами-членами может принимать другие европейские страны». Может, но не обязан, продолжил президент.

Ранее Путин выразил мнение, что при вступлении в НАТО Украина начнет военные операции в Крыму и Донбассе. 

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Путин заявил, что Украина может начать военные операции в Крыму и Донбассе при вступлении в НАТО

Путин заявил, что Украина может начать военные операции в Крыму и Донбассе при вступлении в НАТО

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отвечая на вопрос о вступлении Украины в НАТО, попросил представить «напичканную оружием страну».

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