Путин заявил, что Украина может начать военные операции в Крыму и Донбассе при вступлении в НАТО

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1 февраля 2022, 20:52 Источник: РИА Новости

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отвечая на вопрос о вступлении Украины в НАТО, попросил представить «напичканную оружием страну».

Путин напомнил, что в доктринальных документах Украины написано о намерении вернуть Крым, в том числе военным путем. Президент призвал ориентироваться на официальные данные, а не слова киевских властей.

«Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии - кто помешает то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс … Представим, что Украина начинает эти военные операции. Нам что воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет»,- продолжил глава государства.

Президент добавил, что Крым - суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт.

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