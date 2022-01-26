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Постпред России в Евросоюзе Чижов заявил, что ЕС не поддался на истеричные сигналы США по Украине

, 22:25 Источник: Россия 24

Постпред России в Евросоюзе Чижов заявил, что ЕС не поддался на истеричные сигналы США по Украине
постпред РФ в Евросоюзе Владимир Чижов, Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Постоянный представитель Российской Федерации в Евросоюзе Владимир Чижов заявил в среду, 26 января, что ЕС не стал эвакуировать дипломатов из Украины, не поддавшись истеричным сигналам Вашингтона.

Владимир Чижов в рамках беседы с журналистами ранее сегодня подчеркнул, что Европейский союз решил на текущем этапе не поддаваться наиболее истеричным сигналам, которые поступают из Соединенных Штатов Америки, охватили Лондон и даже Австралию.

"Евросоюз прислушался к голосу разума, хотелось бы надеется", – заметил постпред РФ в Евросоюзе.

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