Посольство США в Киеве призвало американцев задуматься о немедленном отъезде с территории Украины

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26 января 2022, 20:04 Источник: ТАСС

Киев, pixabay.com

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве в среду, 26 января, обратилось к гражданам США, которые сейчас находятся на Украине, с призывом рассмотреть возможность незамедлительного выезда из страны.

В сообщении посольства говорится, что ситуация с безопасностью на украинской территории в настоящий момент продолжает оставаться непредсказуемой якобы из-за возрастающей угрозы "российских военных действий". Более того, обстановка, по мнению Вашингтона, может резко ухудшиться.

Гражданам США рекомендуют рассмотреть возможность покинуть Украину уже сейчас посредством коммерческих или других доступных частных способов перевозки.

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