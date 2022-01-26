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Министр обороны Болгарии Янев заявил, что страна не будет отправлять военных на Украину

, 19:44 Источник: РИА "Новости"

Министр обороны Болгарии Янев заявил, что страна не будет отправлять военных на Украину
флаг Болгарии, pixabay.com

Министр обороны Болгарии Стефан Янев в среду, 26 января, заявил, что ни один болгарский солдат без одобрения парламента не примет участие в военном конфликте на территории Украины или другой страны.

Глава болгарского Министерства обороны также заявил об отсутствии планов по участию Вооруженных сил Болгарии в военных формированиях за пределами страны.

Стефан Янев, однако подтвердил сегодня, что в Болгарии в обозримом будущем будет создан специальный батальон, члены которого будет проходить обучение и подготовку к различным типам сценариев.

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