Министр обороны Болгарии Янев заявил, что страна не будет отправлять военных на Украину

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26 января 2022, 19:44 Источник: РИА "Новости"

флаг Болгарии, pixabay.com

Министр обороны Болгарии Стефан Янев в среду, 26 января, заявил, что ни один болгарский солдат без одобрения парламента не примет участие в военном конфликте на территории Украины или другой страны.

Глава болгарского Министерства обороны также заявил об отсутствии планов по участию Вооруженных сил Болгарии в военных формированиях за пределами страны.

Стефан Янев, однако подтвердил сегодня, что в Болгарии в обозримом будущем будет создан специальный батальон, члены которого будет проходить обучение и подготовку к различным типам сценариев.

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