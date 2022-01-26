CNN: США и союзники обсуждают размещение дополнительных сил в Восточной Европе

США и союзники ведут обсуждения о размещении дополнительных сил на восточном фланге НАТО до "потенциальной" эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на американских чиновников.
Согласно последней информации, вышеуказанные шаги совершаются американской стороной, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся "агрессии Москвы".
Уточняется, что среди стран, которые в настоящий момент рассматривают возможность размещения дополнительных сил, значатся Румыния, Болгария и Венгрия. Известно, что пока окончательное решение по данному вопросу не принято.
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