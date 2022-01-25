Лидеры стран НАТО пригрозили России «беспрецедентным пакетом санкций» в случае вторжения на Украину

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25 января 2022, 11:29 Источник: ТАСС

эмблема НАТО, Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com

Во вторник стало известно, что лидеры ведущих стран Североатлантического альянса согласились, что в случае вторжения России на Украину против Москвы следует ввести беспрецедентный пакет санкций.

В заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам его онлайн-встречи с главами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством Европейского союза и НАТО говорится, что лидеры сошлись во взглядах о необходимости принятия "ответных карательных мер" в случае вторжения РФ на украинскую территорию.

Участники переговоров условились продолжать тесную координацию любых подобных действий.

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