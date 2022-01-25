Глава МИД Австралии Пейн призвала воздержаться от спекуляций на тему возможной «военной агрессии» со стороны РФ

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25 января 2022, 09:15 Источник: ABC

флаг Австралии, pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Австралии Марис Пейн утром во вторник, 25 января, призвала воздерживаться от спекуляций на тему возможной военной агрессии Российской Федерации в адрес Украины.

Марис Пейн обратила внимание на необходимость продолжения дипломатического диалога западных стран с российскими властями.

Глава австралийского МИД напомнила, что некоторые страны мира призвали РФ предпринять шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и продолжать участвовать во взаимном обсуждении проблем безопасности в регионе, вследствие чего спекуляции о вероятной военной агрессии со стороны Москвы в адрес Киева сейчас не слишком полезны.

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