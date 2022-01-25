Глава МИД Австралии Пейн призвала воздержаться от спекуляций на тему возможной «военной агрессии» со стороны РФ

Глава Министерства иностранных дел Австралии Марис Пейн утром во вторник, 25 января, призвала воздерживаться от спекуляций на тему возможной военной агрессии Российской Федерации в адрес Украины.
Марис Пейн обратила внимание на необходимость продолжения дипломатического диалога западных стран с российскими властями.
Глава австралийского МИД напомнила, что некоторые страны мира призвали РФ предпринять шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и продолжать участвовать во взаимном обсуждении проблем безопасности в регионе, вследствие чего спекуляции о вероятной военной агрессии со стороны Москвы в адрес Киева сейчас не слишком полезны.
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