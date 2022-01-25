Представитель Госдепа Прайс заявил, что США не станут уступать России в вопросе гарантий безопасности

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что любые шаги, касающиеся предложений Москвы относительно европейской безопасности, должны осуществляться на двусторонней основе.
Представитель Госдепа отметил, что диалог по стратегической стабильности, начатый после саммита президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в июне, говорит о том, что существуют вопросы, касающиеся, в частности, контроля над вооружениями, по которым у Москвы и Вашингтона могут быть плодотворные обсуждения. Дипломат добавил, что это может решить вызывающие обеспокоенность вопросы в сфере безопасности.
Нед Прайс, однако, заметил, что ни один из шагов, которые предпримут Штаты, не будет уступкой России.
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