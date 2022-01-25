Макрон заявил, что Евросоюз должен участвовать в подготовке ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности

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25 января 2022, 07:15 Источник: Елисейский дворец

президент Франции Эммануэль Макрон, Eurokinissi/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз должен в полной мере участвовать в подготовке ответа на предложения Российской Федерации по безопасности, сделанные в декабре 2021 года.

В рамках видеоконференции, организованной по инициативе президента США Джо Байдена, в рамках которой обсуждалась тема Украины, Эммануэль Макрон подчеркнул важность того, чтобы Евросоюз имел возможность в полной мере принимать участие в подготовке ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.

Известно, что на виртуальной встрече также присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также лидеры Германии, Италии, Великобритании и Польши.

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