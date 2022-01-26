Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что целью Берлина является защита суверенитета Украины

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26 января 2022, 16:53 Источник: РИА "Новости"

глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Kay Nietfeld/dpa

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что общей целью в ситуации вокруг Украины остается защита суверенитета и территориальной целостности страны безо всяких "но и если".

Анналена Бербок отметила, что в Германии разделяют тесные связи государств, особенно в условиях текущего кризиса.

Глава МИД ФРГ уточнила, что общей целью страны и ее коллег по Евросоюзу является защита суверенитета и территориальной целостности Украины без каких-либо условий. Дипломат добавила, что любая агрессия Москвы против Киева будет иметь тяжелые последствия политического, стратегического и экономического характера.

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