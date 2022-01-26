В кабмине ФРГ назвали Россию важным торговым партнером, но не союзником

Представитель кабинета министров ФРГ в среду, 26 января, заявил, что в Берлине считают Российскую Федерацию важным торговым партнером, однако подчеркнул, что Москва не является союзником Германии.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве в "критической ситуации". По его словам, Берлину следует определиться на чьей он стороне: "свободы", то есть Украины, или "агрессора" – России.
По словам Кличко, на Украине царит огромное разочарование в связи с тем, что федеральное правительство Германии продолжает поддерживать "Северный поток – 2".
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