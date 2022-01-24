Кличко обвинил Германию в предательстве на фоне российской «агрессии»

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24 января 2022, 13:58

Виталий Кличко, фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в предательстве в «критической ситуации». По его словам, Берлину пора определиться на чьей он стороне: «свободы», т.е. Украины или «агрессора» - России.

«На Украине царит огромное разочарование тем, что федеральное правительство (Германии) продолжает придерживаться "Северного потока - 2". Тем, что оно не хочет поставлять оборонное оружие и в то же время препятствует странам, как Эстония, поставлять нам оружие. Это упущенная помощь и предательство друзей в критической ситуации, когда наша страна на многих границах подвергается угрозе со стороны российских войск. Многие задаются вопросом: какова позиция немецкого правительства? Стоит ли оно на стороне свободы и таким образом Украины? Или на стороне агрессора? Сейчас нужен четкий сигнал от самой важной страны Европы!» - отметил градоначальник в колонке для газеты Bild.

Кличко считает, что лоббистам как бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру надо законодательно запретить далее работать на «российский режим». Мэр призывает ввести санкции, которые «действительно причиняют боль». Кличко утверждает, что немецкие политики в вопросе о России «страдают» от потери связи с реальностью.

«Украина хочет одного: быть самостоятельной, демократической и свободной страной! Мы месяцами демонстрировали ради этого на майдане в 2014 году. Мы будем бороться дальше, мы не будем нападать на кого-либо, а будет защищать свою страну»,- добавил мэр.

Ранее сообщалось, что командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил немедленно освободить его от должности. Также его внесли в список «Миротворца» за «участие в попытках легализации оккупации» полуострова.

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