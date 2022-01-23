Главком ВМС Германии Шенбах ушел в отставку после заявления о Крыме

Командующий военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил немедленно освободить его от должности.
Согласно последней информации, глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла прошение вице-адмирала об отставке.
Кай-Ахим Шенбах подчеркнул, что подобный шаг являлся необходимым в целях избежания "дальнейшего ущерба" немецкому флоту, вооруженным силам и стране в целом.
Отметим, что вице-адмирал ранее также назвал нонсенсом заявления Запада о том, что Москва может планировать дестабилизацию на Украине.
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