Главком ВМС Германии Шенбах ушел в отставку после заявления о Крыме

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23 января 2022, 07:10 Источник: Presseportal

флаг Германии, pixabay.com

Командующий военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил немедленно освободить его от должности.

Согласно последней информации, глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла прошение вице-адмирала об отставке.

Кай-Ахим Шенбах подчеркнул, что подобный шаг являлся необходимым в целях избежания "дальнейшего ущерба" немецкому флоту, вооруженным силам и стране в целом.

Отметим, что вице-адмирал ранее также назвал нонсенсом заявления Запада о том, что Москва может планировать дестабилизацию на Украине.

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