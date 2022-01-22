Spiegel: Минобороны Германии предложило вице-адмиралу Шенбаху извиниться за слова о «потерянном для Украины» Крыме

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22 января 2022, 18:23 Источник: Коммерсантъ

Крым, Ялта, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Министерство обороны ФРГ обязало командующего военно-морскими силами ФРГ Кая-Ахима Шенбаха немедленно извиниться за слова о том, что «Крым потерян для Украины навсегда», сообщает Spiegel.

Выступая на пресс-конференции в Индии, Шенбах заявил, что Украина «никогда не получит его [Крым] обратно». Кроме того, вице-адмирал сказал, что не верит в намерение России «вторгнуться» на Украину.

«Путин наверняка оказывает давление, потому что знает, что способен на это, и это разделяет Евросоюз. Но чего он действительно хочет — уважения на высоком уровне. И, боже, дать ему это уважение ничего не стоит»,—заявил Шенбах.

Как пишет издание, высказывания командующего германскими ВМС «разозлило» руководство МИДа и Минобороны ФРГ. Шенбаха обязали немедленно извиниться за свои высказывания. С вице-адмиралом будет проведена также разъяснительная беседа.

Ранее официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко назвал высказывания Шенбаха неприемлемыми и потребовал от правительства ФРГ объяснений.

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