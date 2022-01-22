МИД Украины потребовал от властей Германии разъяснений слов командующего ВМС ФРГ Шенбаха о том, что «Крым ушел навсегда»

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22 января 2022, 17:46 Источник: ТАСС

Кай-Ахим Шенбах, Bernd Wüstneck/dpa/globallook.com

Министерство иностранных дел Украины потребовало разъяснения высказываний о Крыме вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, командующего ВМС ФРГ. Об этом в субботу сообщил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Шенбах, выступая перед экспертами индийского Института оборонных исследований и анализа им. Манохара Паррикар, заявил, что «Крымский полуостров ушел и никогда не вернется [в состав Украины]». Он добавил, что это факт, который следует принять.

«Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируют с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы»,- приводит слова Николенко агентство РБК-Украина.

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