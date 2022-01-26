Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку на фоне скандала вокруг вечеринок

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26 января 2022, 16:16 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, MFA Russia Press Service, globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 26 января, вновь заявил, что не намерен уходить с должности на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.

Отвечая в парламенте на вопрос лидера оппозиции Кира Стармера, намерен ли он покинуть пост премьер-министра, Борис Джонсон кратко заявил: "Нет".

Стармер также напомнил Джонсону о его обещании предоставить полную версию отчета о расследовании ситуации с проведением вечеринок на Даунинг-стрит, когда он его получит. "Конечно, когда я его получу, я сделаю ровно то, что говорил", – подчеркнул британский премьер.

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