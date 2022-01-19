Борис Джонсон может лишиться поста премьер-министра Британии из-за своей любви к вечеринкам

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19 января 2022, 12:31 Источник: iz.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Подтолкнуть к уходу в отставку Бориса Джонсона могут даже его однопартийцы. Поведением премьер-министра крайне недовольны не только представители оппозиционной Лейбористской партии, но и некоторые члены правящей Консервативной. Причиной этому стали вечеринки Джонсона в премьерской резиденции, которые проходили в разгар жесткого карантина.



На днях лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер призвал главу правительства оставить свой пост. Стало известно, что во время COVID-ограничений в 2020 году в премьерской резиденции на Даунинг-стрит проходили вечеринки. Причем одна из них состоялась в тот момент, когда простым британцам было запрещено даже пойти в гости на Рождество.



Как минимум в двух вечеринках Борис Джонсон участвовал лично. При этом он заявил, что полагал, будто участвует в «рабочих мероприятиях».



Позже выяснились новые подробности. Две вечеринки прошли прямо перед похоронами принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, в апреле 2021 года.



Интересно, что Джонсон сам инициировал внутреннее расследование, и делом о вечеринках занимается правительство. Сообщается, что, если расследование выявит признаки уголовного преступления, то дело передадут лондонской полиции.



В то же время, по данным социологов, рейтинг консерваторов упал до 32%, а поддержка лейбористов выросла до 42%. Такого не было с 2013 года.



Профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква считает, что вероятность отставки Джонсона сейчас составляет 50 на 50.



- Это самый сложный вызов, с которым он когда-либо сталкивался, и сложно представить, сможет ли он с ним справиться. Он может остаться при власти, но его авторитет серьезно пострадает. Надо понимать, что Джонсон — человек, за неуклюжей публичной персоной которого скрывается расчетливый и безжалостный политик. Его сторонники сделают всё, чтобы спасти его (и свое положение), — в том числе попытаются отвлечь внимание от скандала с «Патигейт»,- полагает эксперт.



По данным The Sunday Times, правительство готовит ряд инициатив, которые должны вернуть консерваторам симпатии избирателей. Операция «Спасти большого пса» предполагает финансовую помощь безработным, малоимущим и пенсионерам, ослабление COVID-ограничений и борьбу с нелегальной миграцией. В рамках другой операции с кодовым названием «Красное мясо» премьер планирует провести показательные увольнения всех, кто причастен к организации скандальных вечеринок.





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