Американист Рогулев заявил, что Вашингтон создает «опасную иллюзию поддержки» Украины

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26 января 2022, 15:36

флаг США, pixabay.com

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев заявил в рамках беседы с журналистами в среду, 26 января, что Штаты создают "опасную иллюзию поддержки" Украины.

Юрий Рогулев, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что США поставляют Украине летальное оружие и подталкивают Киев к прямым провокациям против Москвы, заметил, что размеры поставок и качество оружия не оказывают решающего влияния на состояние украинских ВС.

Американист в разговоре с RT подчеркнул, что Соединенные Штаты создают "опасную иллюзию поддержки и вседозволенность", которых на самом деле нет.

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