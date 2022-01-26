Лавров заявил, что Россия не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если поступит такой запрос

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, 26 января, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет.
По словам Сергея Лаврова, однако, в любом случае суть реакции Соединенных Штатов Америки будет донесена до общественности.
Глава МИД РФ заявил, что по мнению Москвы, США и НАТО сдержат свое обещание предоставить письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Он ожидается на этой неделе.
Лавров также добавил, что Россия готова к любому развитию ситуации в вышеуказанной сфере.
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