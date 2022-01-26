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Лавров заявил, что генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью

, 15:27 Источник: ТАСС

Лавров заявил, что генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 26 января, заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давно потерял связь с реальностью, поэтому его заявления трудно рассматривать всерьез.

Сергей Лавров, комментируя в рамках беседы с представителями СМИ слова генерального секретаря Североатлантического альянса о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге, отметил, что уже давно никак не рассматривает заявления Йенса Столтенберга.

Глава МИД РФ уточнил, что генсек НАТО, по его мнению, утратил связь с реальностью.

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