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Лавров заявил, что визит главы МИД Британии Трасс в Россию может состояться в ближайшие две недели

, 15:16 Источник: ТАСС

Лавров заявил, что визит главы МИД Британии Трасс в Россию может состояться в ближайшие две недели
глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил журналистам днем в среду, 26 января, что рабочая поездка главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Россию может состояться в ближайшие две недели.

По словам Сергея Лаврова, дата визита Лиз Трасс в Россию к настоящему моменту согласована российской и британской сторонами.

"Просто я не знаю, какая там у нас протокольная договоренность", – подчеркнул глава Министерства иностранных дел России. Дипломат, однако, уточнил, что поездка руководителя МИД Великобритании состоится в течение двух недель.

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