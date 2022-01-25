Пять стран в январе создадут фонд помощи Украине

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25 января 2022, 14:01 Источник: ТАСС

флаг Украины, pixabay.com

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США намерены в конце января создать фонд в целях оказания помощи Украине с финансированием 35 миллионов фунтов (более 47 миллионов долларов) в течение трех лет.

В пресс-службе украинского Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий сообщили, что международный фонд будет называться "Партнерство за сильную Украину" – он стал общей инициативой пяти стран.

Предполагается, что подписание соглашения о начале деятельности фонда должно состояться 31 января 2022 года. Целью его работы станет поддержание долгосрочного устойчивого развития и повышения устойчивости общин, которые якобы пострадали от "российской агрессии", предотвращение дальнейшей эскалации ситуации в стране и подготовка к плавной реинтеграции "временно оккупированных", по утверждению Киева, территорий.

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