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Песков — о том, что власти Италии не рекомендовали бизнесменам встречаться с Путиным: «газетные сообщения недорого стоят»

, 13:22 Источник: ТАСС

Песков — о том, что власти Италии не рекомендовали бизнесменам встречаться с Путиным: «газетные сообщения недорого стоят»
Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения итальянской La Repubblica и агентства Bloomberg о том, что власти Италии обратились к крупным бизнесменам страны с просьбой не принимать участие в видеоконференции с Владимиром Путиным 26 января из-за ситуации вокруг Украины.

СМИ написали, что в итоге руководители компаний Eni и Snam отказались участвовать в видеоконференции.

В ходе пресс-колла в среду Дмитрий Песков заявил, что официальных заявлений властей Италии по этому поводу не было.

«Газетные сообщения недорого стоят в наше время, мы с вами не слышали никаких официальных заявлений из правительства Италии на этот счет»,- сказал Песков.

Он также отметил, что три приглашенных для участия в видеоконференции человека «не придут» из-за болезни, «а 16 будут».

Ранее Песков заявил, что политсоветники «нормандской четверки» на встрече в Париже могут затронуть тему увеличения числа украинских военных на линии соприкосновения с Донбассом. 

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