Песков заявил, что в рамках встречи в Париже политсоветники «нормандской четверки» могут обсудить ситуацию в Донбассе

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что политсоветники "нормандской четверки" на встрече в Париже могут затронуть тему увеличения числа украинских военных на линии соприкосновения с Донбассом.
По словам Дмитрия Пескова, он не сомневается в том, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак в ходе предстоящей встречи доведет озабоченности России по ситуации в Донбассе до сведения своих собеседников по "нормандской четверке".
Напомним, в обсуждениях в "нормандском формате" по украинскому урегулированию участвуют Германия, Российская Федерация, Франция и Украина.
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