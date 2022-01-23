Бывший депутат Рады Владимир Олейник: Великобритания подталкивает украинские власти к провокации в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

23 января 2022, 21:43

Владимир Олейник, фото: vk.com/vladimir_oleinik

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник полагает, что британские власти подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к решению конфликта в Донбассе силовым путем, заявляя, что Россия намерена привести к власти в Киеве "пророссийские силы".

В заявлении МИД Великобритании таким кандидатом бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева.

Олейник сообщил в интервью РИА Новости, что прочитав это заявление не понял, каким образом они все это сложили. "Они накачивают извне Зеленского разными страшилками, разными фейками, чтобы его окончательно подтолкнуть к провокации",- сказал бывший депутат Рады.

Олейник отметил, что разговоры о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, впервые появилась на Западе, американцы распространяли какие-то фотографии, хотя в Киеве сначала говорили, что не видят желания вторгнуться, а теперь поменяли свою точку зрения.

По мнению Олейника, сегодня аналогичная история, подпирают и говорят, что Россия вторгнется, будет новое правительство, поэтому необходимо Зеленскому решать вопрос Донбасса силовым путем. "Подталкивают его к провокациям",- заключил Олейник. Экс-депутат Рады не исключил, что Украина устроит провокации перед началом Олимпиады-2022 в Пекине.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявила, что сейчас идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости