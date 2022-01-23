Мария Захарова: страны Запада готовят крупные провокации в ситуации вокруг Украины

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23 января 2022, 20:37

Мария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Европейские страны и США готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, возможно, информационных или военных. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявила, что сейчас идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций.

По словам Захаровой, "для этого готовится общественное сознание и общественное мнение".

"Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать это информационное поле, без него они не могут действовать. Для этого осуществлена целая череда таких информационных вбросов — это дезинформация, фейки и манипуляция через СМИ", — сказала Захарова.

Она прокомментировала обвинение британского МИД российских спецслужб в том, что они якобы планируют поставить на Украине "пророссийского лидера" — бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева. По словам Захаровой, Лондон "заранее подготовил материал" и опубликовал это ночью, полагая, что Москва не отреагирует.

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