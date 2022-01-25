Сенатор Косачев заявил, что высказывание представителя Госдепа о гарантиях безопасности не выдерживает критики
25 января 2022, 11:09
Зампредседателя Совфеда Константин Косачев оценил заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса о том, что Вашингтон не намерен идти на какие-либо уступки в вопросах безопасности.
Константин Косачев отметил, что это высказывание не выдерживает критики, так как его целью является обнуление текущей ситуации. Более того, американская сторона пытается заставить всех участников будущих гипотетических договоренностей делать шаги в обратном направлении. "Но дело в том, что нынешняя ситуация не подлежит обнулению", – заметил в беседе с RT сенатор, отметив, что она заведомо моделировалась Западом.
Косачев также напомнил, что вся военная деятельность РФ проводится в пределах собственных национальных границ.
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