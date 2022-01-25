Член Национальной ассамблеи Франции Ларив поднял вопрос о выходе страны из НАТО

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25 января 2022, 10:19

флаг Франции, pixabay.com

Член Национальной ассамблеи Франции Мишель Ларив заявил, что стране следует выйти из НАТО. С соответствующим предложением он обратился во вторник к главе французского МИД Жан-Иву Ле Дриану.

Мишель Ларив выразил мнение, что Североатлантический альянс должен был исчезнуть после окончания холодной войны, однако в течение тридцати лет блок лишь расширяется. По словам члена Национальной ассамблеи Франции, НАТО следует приоритетам, установленным США, но Париж их не разделяет.

Как сообщает RT, ссылаясь на слова Ларива, Франция совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединяться к воинствующему блоку, который направлен против Китая и РФ – страна хочет "говорить собственным голосом".

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