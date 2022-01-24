НАТО оперативно наращивает свои силы на восточном стратегическом направлении

Аргументы Недели → Армия 13+

24 января 2022, 18:20

Фото: Соцсети

Очередная партия военной помощи для ВСУ приземлился в аэропорту Борисполь. Кроме того, наблюдается перемещение по воздуху военных грузов в Эстонию. Дания, Франция и Испания направляют в Румынию, Болгарию, Эстонию и Литву своих военных и боевую технику.

Франция заявил о готовности отправить в Румынию свой военный контингент под командованием НАТО. Три военно- транспортных борта С-130J ВВС США совершили перелёт по маршруту из Великобритании в Эстония. Грузовой В747-412 с американской военной помощью прибыл в Киев, после промежуточной посадки в Германии.

Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса в регионе и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Нидерланды направляют свои истребители F-35 в Болгарию. Кроме того, корабль нидерландских королевских ВМС и несколько сухопутных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования НАТО. Дания также направляет в Балтийское море фрегат и перебрасывает четыре истребителя F-16 в Литву.

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