Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским

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25 января 2022, 08:00 Источник: Елисейский дворец

президент Франции Эммануэль Макрон, Luka Dakskobler/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время планирует провести телефонные переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В коммюнике Елисейского дворца говорится, что Эммануэль Макрон по-прежнему полон решимости использовать инструменты дипломатии в целях сохранения стабильности на Европейской территории, а также для демонстрации солидарности и готовности поддержать страны ЕС, которые беспокоятся о собственной безопасности.

Информации о датах переговоров политиков к настоящему моменту не поступало.

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