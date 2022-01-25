Байден оскорбил журналиста FoxNews, задавшего вопрос об инфляции

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25 января 2022, 07:09 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе мероприятия с участием прессы остро отреагировал на выкрики представителей средств массовой информации, обозвав одного из журналистов.

Известно, что в рамках мероприятия в общем гуле несколько реплик выкрикнул сотрудник FoxNews Питер Дуси, которого Джо Байден не раз саркастически называл одним из самых любимых журналистов за критические оценки его политики.

Репортер спросил президента США, станет ли тот отвечать на вопрос об инфляции, которая может стать "политической обузой" перед промежуточными выборами в Конгресс. Байден назвал его замечание "ценным", после чего трансляция на сайте Белого дома прекратилась. Однако, согласно трансляции кабельной сети C-Span, американский лидер продолжил свою речь и, почти не шевеля губами, грубо оскорбил журналиста.

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