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Сергей Сафронов ответил оскорбившему онкобольных Башарову

Иллюзионист поймал бывшего коллегу на лжи и через суд доказал свою невиновность

, 09:14

Сергей Сафронов ответил оскорбившему онкобольных Башарову

Серьёзный скандал разразился после интервью Марата Башарова, которое он дал на днях популярному на Ютуб блогеру Алёне Жигаловой. Актёр оскорбил бывшего коллегу по передаче «Битва экстрасенсов» Сергея Сафронова, а также заявил о том, что такое заболевание, как онкология заболевшие среди, которых и Сергей Сафронов, заслуживают. Не согласны с этим матери болеющих онкологией детей, фонды и врачи, которые спасают жизни людей, столкнувшихся с этим заболеванием. Самые активные из них уже готовят петицию против Башарова.

Отреагировал на это интервью и недавно прошедший лечение от онкологии Сергей Сафронов. Иллюзионист был удивлён этим высказываниям и осадил актёра за такое кощунство, а также клевету в свой адрес. В интервью Башаров припомнил иллюзионисту скандал, в который он попал из-за того, что непрошедшая в «Битву экстрасенсов» участница обвинила его во взятке. «Не исключаю того, что Башаров введён в заблуждение и поэтому он вводит в заблуждение остальных. Слово взятка и все вытекающие из этого домыслы об обвинениях в мой адрес – ложь, - объясняет Сергей Сафронов. - Я доказал это в суде. Я выиграл суды, которые подтвердили, мою невиновность и необоснованность всех претензий ко мне. В правовом поле я намерен с клеветой в свой адрес бороться и в дальнейшем. Утверждения Башарова о том, что на меня кто-то из артистов подал в суд – ложь! И это можно проверить через судебные ресурсы, которые находятся в открытом доступе. Наоборот, коллеги по тв, артисты поддержали меня, и я им искренне благодарен за понимание, терпение, душевность и помощь».

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