Сергей Сафронов ответил оскорбившему онкобольных Башарову

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25 октября 2021, 09:14 Дарья Мартынюк

Серьёзный скандал разразился после интервью Марата Башарова, которое он дал на днях популярному на Ютуб блогеру Алёне Жигаловой. Актёр оскорбил бывшего коллегу по передаче «Битва экстрасенсов» Сергея Сафронова, а также заявил о том, что такое заболевание, как онкология заболевшие среди, которых и Сергей Сафронов, заслуживают. Не согласны с этим матери болеющих онкологией детей, фонды и врачи, которые спасают жизни людей, столкнувшихся с этим заболеванием. Самые активные из них уже готовят петицию против Башарова.

Отреагировал на это интервью и недавно прошедший лечение от онкологии Сергей Сафронов. Иллюзионист был удивлён этим высказываниям и осадил актёра за такое кощунство, а также клевету в свой адрес. В интервью Башаров припомнил иллюзионисту скандал, в который он попал из-за того, что непрошедшая в «Битву экстрасенсов» участница обвинила его во взятке. «Не исключаю того, что Башаров введён в заблуждение и поэтому он вводит в заблуждение остальных. Слово взятка и все вытекающие из этого домыслы об обвинениях в мой адрес – ложь, - объясняет Сергей Сафронов. - Я доказал это в суде. Я выиграл суды, которые подтвердили, мою невиновность и необоснованность всех претензий ко мне. В правовом поле я намерен с клеветой в свой адрес бороться и в дальнейшем. Утверждения Башарова о том, что на меня кто-то из артистов подал в суд – ложь! И это можно проверить через судебные ресурсы, которые находятся в открытом доступе. Наоборот, коллеги по тв, артисты поддержали меня, и я им искренне благодарен за понимание, терпение, душевность и помощь».

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