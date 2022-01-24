На Западе считают, что в России и Китае диктатуры доросли до слишком опасного уровня

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24 января 2022, 13:35

В ряде западных СМИ появилась информация о том, что Китай просит Россию не нападать на Украину во время проведения Олимпиады. В китайском посольстве в Москве такие сообщения назвали провокационными.



Официальный Пекин выступает за продолжение диалога между сторонами о прекращении конфликта на Донбассе. Но на Западе полагают, что Россия и Китай заинтересованы в изменении мирового порядка. Оба государства имеют далеко идущую стратегию для подрыва стабильности в мире. Москва и Пекин пытаются вытеснить Вашингтон с позиции мирового лидера.



Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс считает, что в России и Китае диктатуры доросли до слишком опасного уровня. США и другим государствам необходимо встать на защиту демократических принципов. Коллективный Запад пригрозил Кремлю невиданными санкциями в случае нападения на Украину. Однако изолировать Россию не получится. Китай окажет РФ поддержку, так как США являются для двух стран главным оппонентом. Украина для США является лишь очередным инструментом против России.



Политика Вашингтона направлена на сдерживание развития всех государств, которые не устраивают Белый дом. Помимо Китая и Россия, штаты могут противопоставить себе ядерную Индию. Её сферы интересов также не соответствуют американским.

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