Аргументы Недели Политика 13+

На Западе считают, что в России и Китае диктатуры доросли до слишком опасного уровня

, 13:35

На Западе считают, что в России и Китае диктатуры доросли до слишком опасного уровня

В ряде западных СМИ появилась информация о том, что Китай просит Россию не нападать на Украину во время проведения Олимпиады. В китайском посольстве в Москве такие сообщения назвали провокационными.

Официальный Пекин выступает за продолжение диалога между сторонами о прекращении конфликта на Донбассе. Но на Западе полагают, что Россия и Китай заинтересованы в изменении мирового порядка. Оба государства имеют далеко идущую стратегию для подрыва стабильности в мире. Москва и Пекин пытаются вытеснить Вашингтон с позиции мирового лидера.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс считает, что в России и Китае диктатуры доросли до слишком опасного уровня. США и другим государствам необходимо встать на защиту демократических принципов. Коллективный Запад пригрозил Кремлю невиданными санкциями в случае нападения на Украину. Однако изолировать Россию не получится. Китай окажет РФ поддержку, так как США являются для двух стран главным оппонентом. Украина для США является лишь очередным инструментом против России.

Политика Вашингтона направлена на сдерживание развития всех государств, которые не устраивают Белый дом. Помимо Китая и Россия, штаты могут противопоставить себе ядерную Индию. Её сферы интересов также не соответствуют американским.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Британский премьер Джонсон предрёк России «новую Чечню» в случае ее «вторжения» на Украину

Британский премьер Джонсон предрёк России «новую Чечню» в случае ее «вторжения» на Украину

Британский премьер-министр Борис Джонсон сравнил возможное «вторжение» России на территорию Украины с «новой Чечней», предрек тяжелый и кровопролитный конфликт в этом случае, заметив, однако, что войны еще можно избежать, пишет Reuters.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Происшествия

Здоровье

В мире

Наука

В мире

Политика

В мире

Политика

Политика

Общество

Экономика

Политика